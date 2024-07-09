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رئيس الوزراء: أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد شدد على العمل كفريق واحد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:18 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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