شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



لقاء الرئيس

نقل رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية تحيات الرئيس "بايدن" إلى الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد الرئيس السيسى فى هذا الصدد الموقف المصرى الرافض لاستمرار العمليات العسكرية فى القطاع

مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الحرب، وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفى للتخفيف الحقيقى من الكارثة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون بالقطاع

أكد الرئيس على أهمية إنفاذ حل الدولتين، فى إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية