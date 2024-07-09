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رئيس الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اليوم هدفه قياس الاحتياجات الفعلية من الوقود

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:16 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف المحافظين إجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.


وقال هذا لا يعنى وقف تخفيف الأحمال من اليوم ولكن الهدف من اليوم هو تجربة لمعرفة القياس الفعلى لحجم الاستهلاك من الوقود.

وأوضح إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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