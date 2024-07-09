شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد بالإسكندرية يشكر الرئيس السيسى لحماية تراثه وإرجاء إخلاء مقره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، بالشكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه التاريخي العادل بإرجاء إخلاء مقر النادي العريق الذي تأسس عام 1939.

وأعرب المجلس، بمشاركة المدير التنفيذي والعاملين وأعضاء النادي وأسرهم ورياضيي الإسكندرية، عن تقديرهم للموقف الذي يساهم في الحفاظ على إرث النادي المشرف على الساحة الأوليمبية الدولية.

نادى الصيد يشكر الرئيس السيسي