إزالة التعصيب الودي الكلوي(RSDN) .. علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة في جميع أنحاء العالم تُؤثّر على جميع الفئات العمرية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 1.13 مليار إنسان بالغ من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض الكلى، ومشاكل العين، ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى. إنّ تشخيص، ومعالجة، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم أمر مهم للصحة.

هناك العديد من الطرق لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك تغيير نمط الحياة عبر التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة، كما أن هناك الأدوية، وكذلك العمليات الجراحية طفيفة التوغل. العلاج عبر الدواء هو وسيلة مستخدمة على نطاق واسع للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وهناك العديد من فئات الأدوية المختلفة. ومع ذلك، هناك فئة من المرضى لا يتجاوبون مع العلاج بالدواء.

هناك نهج مبتكر ظهر في السنوات الأخيرة، يسمّى بعلاج إزالة التعصيب الودّي الكلوي، وهو إجراء جراحي طفيف التوغل. وقد تم تقييمه مؤخرًا كخيار فعال لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية.

إزالة التعصيب الودي الكلوي

إزالة التعصيب الودي الكلوي هي تقنية طبيّة يتمّ من خلالها استئصال الأعصاب الودية في الكلى. يرتبط مرض ارتفاع ضغط الدم بزيادة في مستوى ضغط الدم بسبب فرط نشاط الجهاز العصبي الودي وتقلص عضلات الأوعية الدموية. لذلك تهدف هذه التقنية إلى خفض ضغط الدم عن طريق الحد من هذا النشاط الزائد.

يتم اللجوء إلى علاج إزالة االتعصيب الودي الكلوي للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية. يقوم الطبيب أولاً بتقييم ما إذا كان المريض فعلا لا يستجيب لعدّة أنواع من العلاجات المتاحة. في بعض الحالات، يتمّ اتباع نهج متعدد التخصصات لتقييم المريض من قبل لجنة طبية مكونة من أطباء متخصّصين في مجالات طبية أخرى مثل الغدد الصماء والكبد والكلى والجهاز العصبي التي يعتقد أنها السبب في هذا المرض.

تتمتع مجموعة أجيبادم في تركيا بالقدرة على تقديم علاج متعدد التخصصات للمرضى، وذلك بفضل أطبائها ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الطبية تحت إشراف البروفيسور الدكتور سنان داغ ديلين، المتخصص في أمراض القلب وإعادة تأهيل القلب والرئة والعناية المركزة للشرايين التاجية.

البروفيسور د. سنان داغ ديلين، مرجع في علاج ارتفاع ضغط الدم

تفخر مستشفيات مجموعة أجيبادم في تركيا بتقديم الرعاية للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لعلاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق تقنية إزالة التعصيب الودّي الكلوي، وهي التقنية الطبية التي يقوم بها البروفيسور سنان داغ ديلين، المتخصص في أمراض القلب وإعادة تأهيل القلب، والرعاية المركزة للشرايين التاجية، وعضو أكاديمي في جامعة أجيبادم.

البروفيسور سنان داغ ديلين هو طبيب متمرّس يعمل في مجموعة أجيبادم منذ 20 سنة، وقد ساهم في تطوير علاجات للعديد من أمراض القلب.

في قسم أمراض القلب لمستشفى أجيبادم في إسطنبول، يواصل البروفيسور سنان داغ ديلين تقديم الخدمات لجميع المصابين بأمراض القلب، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب الهيكلية، والتشوهات داخل القلب، وأمراض القلب الخلقية، وفشل القلب وأمراض الشرايين والأوعية الدموية. وباعتباره ممارسًا ومدربًا في مجال إزالة التعصيب الودّي الكلوي، فإنه يقدم التدريب على تقنيات التطبيق في العديد من الجامعات في دول البلقان ودول الشرق الأوسط وأذربيجان.

النقاهة والمتابعة بعد إزالة التعصيب الكلوي لعلاج إرتفاع ضغط الدم

بعد إجراء إزالة التعصيب الكلوي، قد يحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى لمدة يوم أو يومين. عادة ما يكون التعافي أسرع من جراحة القلب المفتوح التقليدية. يتم تحديد مواعيد المتابعة بانتظام لمراقبة ضغط دم المريض وصحته العامة.

على الرغم من أن إزالة التعصيب الكلوي هو إجراء طفيف التوغل، مثل أي إجراء جراحي، إلا أن هناك مخاطر محتملة. وتشمل هذه المخاطر النزيف، وتلف الشرايين، والالتهابات، وفي حالات نادرة، تلف الكلى. يمكن التقليل من هذه المخاطر من خلال خبرة فريق متخصص مثل فريق مركز أمراض القلب التابع لمجموعة أجيبادم في تركيا. إنّ تنفيذ هذا الإجراء الطبّي من قبل فريق متمرّس يضمن التخلص من هذه المخاطر أثناء وبعد العلاج.

مراكز أجيبادم لأمراض القلب، إختر رعاية عالية الجودة

تبدو تقنية إزالة التعصيب الكلوي كوسيلة واعدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. غير انّه يجب على المرضى الذين يفكرون في هذا الإجراء اختيار المركز الطبي المناسب لتلقي رعاية جيدة.

اكتسبت مستشفيات مجموعة أجيبادم في تركيا ثقة المرضى بفضل طاقم الخبراء العاملين بها والمعدات الطبية الحديثة التي تتوفّر عليها. تتمتع مراكز أجيبادم لأمراض القلب بوجود أطباء ذوي خبرة مثل البروفيسور الدكتور سنان داغ ديلين، الذي يعمل في هذا المجال منذ عدّة سنوات، لإجراء عملية معقدة وحساسة مثل إزالة التعصيب الكلوي بنجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الخدمات الشاملة لمستشفيات مجموعة أجيبادم بالتركيز على رضا المريض لتوفير أقصى قدر من الراحة والسلامة له. لهذه الأسباب، يجب على المرضى الذين يفكرون في خيار علاجي مهم مثل إزالة التعصيب الكلوي اختيار مستشفيات مجموعة أجيبادم للحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتجربة علاجية موثوقة.

يمكنك الحصول على تقييم مجاني لملفك الطبي من البروفيسور داغ ديلين وفريقه. اتصل بنا الآن عبر موقعنا الإليكتروني:

https://acibadem.ar/