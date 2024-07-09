"حطوله سم وخنقوه بإيشارب".. قرار جديد بشأن المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين عامل وربة منزل، لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول، بسبب علاقة عاطفية بينه وبين زوجته أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بمنطقة الصف لجلسة للدور الثاني من شهر سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات، عما إذا كانوا قاموا برؤية الجريمة من عدمه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسين خطاب أمانة السر وائل السيد ومحمد هلال.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين "أحمد. ص" و"بشاير. ع" تهمة القتل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف، حيث أن المتهمين قتلا المجني عليه "كامل. ص" شقيق الأول وزوج الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

وأكمل أمر إحالة المتهمين، بأنهما أعدا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.