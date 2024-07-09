مشهد مروع يخلع القلوب. سائق يدهس 5 أشخاص في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حادث دهس بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بقرية اكلوم الأخضر نطاق القسم.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاإ، وتبين بالفحص أن سائق فقد السيطرة على عجلة القيادة دهس 5 أشخاص فارق 3 منهم الحياة أحدهم لقي مصرعه داخل ورشة لصيانة السيارات "سمكري" صدمته السيارة داخل ورشته.

وأصيب اثنان حالتهما غير مستقرة، ونقلا إلى المستشفى العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مساعد مدير الأمن للقطاع.

يشإرا إلى أن الحادث هو الثاني بنفس المركز، وفي وقت سابق من ظهر اليوم لقي شاب مصرعه وأصيب آخر دهستهما سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالرمال أعلى كوبري الزيدية.