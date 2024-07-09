شكرا لقرائتكم خبر عن توافق بين الأطراف.. مصر تقود قطار مفاوضات وقف العدوان على غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر رفيع المستوى عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات الهدنة فى حرب غزة بالقاهرة بعد غد، الخميس، بعد الجولة المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأربعاء، بهدف وقف الحرب الدائرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وشدد المصدر فى تصريحات بثتها قناة إكسترا نيوز على أن الوفد الأمنى المصرى جدد خلال جولة المفاوضات الدائرة اليوم بالقاهرة تأكيده على مواقف مصر الثابتة حول ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار المصدر إلى أن الوفد سيتوجه غدًا للدوحة فى مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى إتفاق الهدنة فى أقرب وقت، لافتًا إلى وجود اتفاق حول الكثير من النقاط فى ظل استمرار الوفد الأمنى المصرى فى جهوده لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.