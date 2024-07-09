شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: قرار وقف تخفيف الأحمال هدفه قياس احتياجات الوقود الفعلية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن الحكومة جادة فى أخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما وعدت به، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أمر بوقف تخفيف الأحمال اليوم لإجراء تجارب لقياس الاحتياجات الفعلية من الوقود.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن التجارب التى حدثت اليوم تؤكد أن الحكومة تسير فى تنفيذ ما وعدت به والسعى فى إيقاف التخفيف نهائيا.

ولفت أيمن حمزة إلى أن ما تم تأكيده للناس سيتم تحقيقه بإذن الله، ونعمل ذلك حتى نقف على الأرض، ونكون على علم قبل خطة إيقاف تخفيف الأحمال حتى نرضى المواطنين والشارع المصرى.



