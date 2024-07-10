شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل رؤساء النقابات العامة والفرعية للصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت اليوم دكتورة أمانى جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف علي الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الادارة المركزية للعمليات ، وفدًا من رؤساء وممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر، وذلك بحضور دكتور أسامة حاتم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي ، ودكتورة رضوى عبد الجليل المشرف على فروع الهيئة بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون البناء بين الهيئة والنقابة فى ظل التطورات التى يشهدها القطاع الدوائى المصرى وتحدياته، وتعزيز تضافر الجهود لمواجهتها.

كما تم استعراض آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 265 لسنة 2024 بشأن متابعة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التى يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلى بالمؤسسات الصيدلية.

وثمن ممثلى النقابات الدور البارز للهيئة لاحكام إجراءات الرقابة، وتنفيذ الحملات التفتيشية الفعاله على المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية لضمان إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال.

ويأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية المستمر لتنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع الصيادلة.