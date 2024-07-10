شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى الثلاثاء، 09 يوليو 2024 11:07 م

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد عبد الحميد عبود - رئيس مجلس الدولة، المستشار حسني السلاموني - رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة النادي. تناول اللقاء تقديم التهنئة للمستشار أحمد عبد الحميد عبود، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة. وقد رحب المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة بضيوفه .

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