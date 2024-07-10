شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏لجيش الاحتلال بصواريخ الكاتيوشا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏لـ جيش الاحتلال في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها عبر مراسلها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن سقوط قتيلان جراء القصف الأخير على الجولان المحتل.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلى، عن رصده إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل.