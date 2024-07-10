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حزب الله يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏لجيش الاحتلال بصواريخ الكاتيوشا ‏

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:16 م

أعلن حزب الله اللبناني يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏لـ جيش الاحتلال في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها عبر مراسلها. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن سقوط قتيلان جراء القصف الأخير على الجولان المحتل.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلى، عن رصده إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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