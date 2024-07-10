شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 لجيش الاحتلال بصواريخ الكاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:16 م
أعلن حزب الله اللبناني يعلن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 لـ جيش الاحتلال في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها عبر مراسلها.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن سقوط قتيلان جراء القصف الأخير على الجولان المحتل.
وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلى، عن رصده إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل.
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