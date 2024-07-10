أمين الفتوى: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ونشرها على الإنترنت حرام شرعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تصوير الكتب التى لها حقوق ملكية فكرية ونشرها على الإنترنت لينتفع بها الناس؟.

وقال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من كتب الكتاب لم يكتم علما وإنما كتب الكتاب وعرضه للنشر، والبيع، وبالتالى أصبح له حقوق ملكية لا يجوز أن أستخدمه إلا بإذن منه أو شرائه، مثل أن يكون عندك كتاب فى مكتبتك هل يجوز أن ينفع يأخده أحد منك دون إذنك".

وتابع: "إن نشر الكتب بشكل عام لا يكون إلا بتصريح من المؤلف، وحقوق المؤلف منصوص عليها شرعًا وقانونًا، وبالتالى لا يجوز تصوير كتاب ورفعه على الإنترنت إلا بإذن أصحابها".