توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن إحدى محطات معالجة الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مشروعات رفع كفاءة وتدعيم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقري المحرومة أو التي تعاني من عدم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة تحظى بأهمية كبيرة في ملفات العمل اليومية.

وجاءت تصريحات المحافظ، بحسب بيان "الجيزة"، الثلاثاء، خلال جولته لمتابعة أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر لخدمة عددًا من القرى بالمركز وتشمل "أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا".

ووجه "النجار"، بتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال، والالتزام بالتوقيتات المحددة؛ لتحقيق الاستفادة من المشروع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والتي تعمل حاليًا بطاقة 10 آلاف م٣ وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م٣ يوميًا في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها.

وأوضح "المحافظ"، أن خطة تطوير المحطة تشمل توسعة دائرة الاستفادة منها للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى ٣٠ ألف م ٣ خلال عام.

وأكد المهندس عادل النجار، على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.