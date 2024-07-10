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تشكيل لجنة من "الرياضة".. وزير الصحة يكشف مستجدات أزمة الراحل أحمد رفعت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن هناك لجنة مشكلة من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن متابعة أزمة الراحل أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تضم عدد كبير من الاستشاريين وأمهر المتخصصين وتكتب تقريرا سيعرض على الرأي العام.

وأشاد وزير الصحة بتعامل أعضاء الإسعاف المصري مع اللاعب في إصابته الأولى، مؤكدًا أن ما حدث إعجاز علمي منذ سقوطه على أرض الملعب.

وتابع: "أي إنسان معرض لتوقف عضلة القلب في مختلف الأعمار وللرجال والنساء و هو ما يسمى الإخفاق المباشر واللحظي للقلب، الذي قد يؤدي للوفاة ولا يكون ناتج عن تقصير طبي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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