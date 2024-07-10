لميس الحديدي توجه رسالة للوزراء المستقيلين من القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية للوزراء الذين استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص بعد توليهم الحقائب الوزارية، في الحكومة الجديدة.

وتابعت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء الثلاثاء، قائلة: "أقول لهم شكرا فهذا احترام للقانون والناس والمنصب، وهذه شفافية واحترام لقانون لمنع تضارب المصالح".

وأوضحت أنه لدينا بعض الوزراء كانوا أعضاء في شركات أو مؤسسات في القطاع الخاص وحيث أن قانون تضارب المصالح يمنع أن يكون الوزير أو أي شخص في دور تنفيذي يشغل منصب في القطاع الخاص منعًا لتضارب المصالح بالتالي فمنعا للشبهات استقالوا وهؤلاء الوزراء بداية من أحمد كوجاك وزير المالية، حسن الخطيب وزير الاستثمار بالإضافة لوزير قطاع الأعمال".

وأكملت: الشركات التى تركوها تقوم بدفع مبالغ كبيرة، لكنهم اختاروا احترام الناس والمنصب والقانون، ولذا أحيي هؤلاء الوزراء وأتمنى إذا كان هناك وزراء آخرين يعملون في القطاع الخاص حتى اللحظة في مناصبهم أن يحذوا حذو الباقين احتراما للناس والمنصب والقانون لأن هذا ما يمنحنا الثقة بهم".