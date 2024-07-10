أمن القاهرة يكشف كواليس فيديو بلطجي مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاح أبيض ويروع المواطنين حال استقلاله سيارة ملاكي بمحافظة القاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول طالبين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه" وبحوزته سلاح أبيض "تم ضبطه" والآخر قائد السيارة، طرف ثانى 3 عمال.

والسبب اصطدام الطرف الأول حال استقلالهما السيارة بأحد العمال من الطرف الثاني، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ونتج عنها إصابة أحد العمال من الطرف الثانى بكسر بالذراع.

على الفور تم ضبط طرفى المشاجرة والسيارة والسلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية.