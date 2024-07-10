شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا عظته الأسبوعية بالإسكندرية.

وكان قداسة البابا استكمل سلسلة "طرق تقديم المحبة"، وتناول جزءًا من الأصحاح الخامس عشر فى إنجيل معلمنا متى، والأعداد (21 - 28)، وتأمل في "كيف تُقدم المحبة من خلال الحوار" وذلك من خلال حوار السيد المسيح مع امرأتين في الكتاب المقدس، وهما: المرأة السامرية في إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع، والمرأة الكنعانية في إنجيل متى والأصحاح الخامس عشر.

وأوضح قداسة البابا أن الكلام هو أسرع طريقة لنقل الأفكار وأفضل طريقة لتقديم المحبة، وتتمثّل صوره الأربعة في: الكلام والاستماع والقراءة والكتابة، "اَلْكَلاَمُ الْحَسَنُ شَهْدُ عَسَل" (أم ١٦: ٢٤).