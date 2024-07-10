شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التنسيق بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى يصب فى خدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة فيما يخص الشق السياسى وضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين.

وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية، أن الحوار الوطنى يقوم بدور كبير، فى فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الدائم بين الحكومة ومجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.



وشدد النائب أحمد عاشور، على ضرورة وضع القضايا العاجلة أولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة والتى خرجت بها جلسات الحوار الوطنى لمناقشتها بشكل عاجل وفورى وإتخاذ إجراءات فيها لتعود بالنفع على المواطن المصري.



وأشار عاشور، إلى على أن رؤية الحكومة، التى تم عرضها أمام مجلس النواب كشفت عن خطتها فى تحسين مستوى معيشة المصريين والعمل على تنمية حياتهم بشكل كامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحرصها على تنفيذ خطة من شأنها الارتكاز على توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الذى حرص على تقديم علاج لعدد من المشكلات والقضايا الهامة فى مختلف المجالات.