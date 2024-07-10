شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الأمراض الفطرية أبرزها.. اعرف أضرار الموجة الحارة على محصول القطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي عمارة رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لـ معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، أن هناك ضرورة لتكثيف التوعية والتوصيات والإرشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة الحارة التى تمر بها البلاد للحد من تأثيرها السلبي.

وأوضح عمارة الأضرار التى قد يتعرض لها محصول القطن بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تضرب البلاد حاليا فى الآتى:

مظاهر الموجة شديدة الحرارة:

1- زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل .

2- يزيد معدل الندى والرطوبة على النباتات والتي تمثل ظروف مثلى لانتشار وظهور بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية (الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها).



3- زيادة أعداد حشرات المن والتربس والجاسيد مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة وتعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز.

4- بالنسبة للأمراض النباتية فالرطوبة العالية وزيادة التذبذبات فى درجات الحرارة تكون مناسبة لبداية قيام دورات مرضية لجميع فطريات البياض الزغبي.