شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات وعدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضى ولا تغيير فى شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالى، مضيفة أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط فى المادة، حيث يتم تسليمها فى نهاية الامتحان مرة أخرى، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة على الكتيب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» تشمل 46 سؤالًا، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤالا اختياريا من متعدد، حيث يتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلى للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار فى هذه المادة 3 ساعات.

وأوضحت الوزارة أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة تتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤالا 18 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى.