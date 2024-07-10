شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الطائفة الإنجيلية فى مصر وأبرز مذاهبها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الطائفة الإنجيلية ثانى أكبر كنيسة فى مصر والشرق الأوسط بعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعود تاريخها إلى 200 عام ويوجد بها حوالى 18 مذهبا أكبرها الكنيسة الإنجيلية المشيخية.

وقال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بحسب ما لدينا من تعداد لحضور وسجلات لدينا نوعان من الحضور أعضاء مسجلون فى سجلات رسمية ومترددون يحضرون بانتظام ولكن غير مسجلين والمسجلون والمترددون حوالى 2 مليون إنجيلى فى مصر على 1500 كنيسة.

وتابع أن الكنيسة لديها عدد من المؤسسات الهامة مثل المدارس فيوجد 24 مدرسة ما بين ناشيونال وإنترناشيونال ومستشفيات ومستوصفات فالكنيسة بكل مذاهبها من بدايتها ملتحمة بالمجتمع فالطائفة الإنجيلية تعتبر فى المركز الثانى بالنسبة لكنائس الشرق الأوسط بعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.