شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الكافيين والطعام الخفيف.. 10 نصائح للحفاظ على الجسم فى الأيام الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس حتى السبت 13 يوليو، حيث تشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة وبداية ارتفاع فى درجات الحرارة.

وبحسب نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتورة ندا عزالدين جمعة أستاذ الأمراض الصدرية قسم الأمراض الباطنة معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية تتضمن نصائح طبية فى الأيام الحارة.

وأوضحت أنه خلال أوقات الحرارة الشديدة، تأكد من بقاء الجميع آمنين، وخاصة الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة خاصة مرضى القلب ومرضى الجهاز التنفسى المزمن.

وفيما يلى بعض النصائح البسيطة للمساعدة فى الحفاظ على سلامتك فى الأيام الحارة والرطبة:

1- البقاء فى الداخل.

2- ارتداء ملابس خفيفة وذات الألوان الفاتحة وفضفاضة.

3- الاسترخاء وعدم بذل جهد زائد.

4- تجنب الكحول والكافيين.

5- حافظ على رطوبة جسمك بشكل معقول.

6- القاعدة الأساسية الجيدة هى شرب كمية كافية من الماء تكون من 3 لـ4 لترات فى اليوم.

7- تعويض الأملاح والمعادن التى يتم فقدها أثناء التعرق الشديد.

8- تناول الطعام الخفيف وتجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم.

9- تناول أدويتك كما وصفها الطبيب لك.

10- بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة مثل الانسداد الرئوى المزمن أو الربو الشعبى استخدم البخاخات الخاصة بك إذا كنت تشعر بضيق فى التنفس، أو أزيز، أو ضيق فى الصدر، أو إذا كنت تسعل بشكل مفرط.