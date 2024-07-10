شكرا لقرائتكم خبر عن الخلط مع التوابل وداخل قشر اللب.. تعرف على أغرب طرق تهريب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم ضعفاء النفوس من المجرمين ذكائهم فى البحث عن حيل شيطانية لتنفيذ مخططاتهم العدوانية، فمهربى المواد المخدرة يبتكرون طرق لمحاولة تهريب الممنوعات، من أجل المال الحرام.

ـ التهريب داخل للب

بحيلة ماكرة حاول عاطل تهرب المواد المخدرة لاثنين من أقاربه محبوسين فى مركز الإصلاح داخل اللب، بعد قيامه بفتح اللب بطريقة احترافية ووضع المخدرات فى الداخل ثم إعادة لصق اللب مرة أخرى، لتعاقب محكمة الجنايات المتهم بالسجن 6 سنوات.

ـ تطعيم الحلويات

ابتكر راكب اجنبى حيلة ذكية وقام بتطعيم 20 قطعة حلويات بمخدر الماريجوانا، ولكنه ضبط من قبل جمارك مطار القاهرة وقدم للمحاكمة الجنائية.

ـ التهرب بالخلط مع التوابل

تم ضبط راكب قادم من الخارج بمطار القاهرة يحاول تهريب 6 كيلو و400 جرام من الايس المخدر، بعد قيامة بخلط المواد المخدرة مع أكياس التوابل.

ـ التهريب فى الأساس

فى السخنة تم ضبط أقراص مخدرة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه مهربة داخل أخشاب أساس قادمة من الخارج، ليتم ضبط المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.