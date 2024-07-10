"نوح يطلب تطليق زوجته": "بتحوش دولارات وبتقولي اسكت وخد نصيبك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "نوح. م"، 30 سنة، سائق بشركة خاصة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته مبررًا طلبه: "بتحوش دولارات ومش عايزه أعرف مصدرها.. وبتقولي هديلك نصيبك".

يقول الزوج في دعواه التي تحمل رقم 1087 لسنة 2023، بأنه تعرف على زوجته من خلال " الفيسبوك" وبعد عامين خطبة انتقلنا إلى عش الزوجية في زواج دام عامين.

يكمل الزوج حديثه لـ "الخليج 365": "عشت مع زوجتي أجواء لم أتخيلها من قبل، وقتها فعلت من أجلها المستحيل حتى تظل على وضعها، ولم أرفض لها طلب".

يضيف "نوح": "فوجئت بأن زوجتي تمتلك دولارات كثيرة ولا أعلم مصدرها وبعد سؤالها قالت " هديك نصيبك واسكت"، ما جعل الشك يدخل إلى قلبي حول مصير هذه الأموال. حينها شعرت باستحالة المعيشة معها، لإصرارها على السكوت، وحينما طالبتها بإنهاء علاقتنا بالطلاق رفضت.

يختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.