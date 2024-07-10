شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم خطف الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم خطف الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم خطف الأطفال.

وأيد 91% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم خطف الأطفال، بينما عارض 9% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم خطف الأطفال.



