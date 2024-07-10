شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد تأييد الإعدام على القتلة والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة النقض الكلمة الأخيرة، فى محاكمة زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه فى اتهامهما بقتلها، بعد تأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها.

1 - الجريمة حدثت فى شهر يونيو من عام 2022، بسبب خلافات بين المتهم أيمن حجاج وزوجته المجنى عليها.

2 - المتهم استعان بمقاول صديقه لتنفيذ الجريمة وبدأ التخطيط لذلك، فقام المتهم الأول باستأجار مزرعة فى طريق البدرشين لتنفيذ الجريمة داخلها.

3 - المتهم اشترى سلسلة حديدية وأدوات للحفر ومياه نار لتنفيذ جريمته.

4 - المتهم الأول استدرج زوجته من منطق أكتوبر للبدرشين واصطحبها فى سيارته بعد أن أوهمها بأنه اشترى مزرعة لها كهدية.

5 - بمجرد وصول المجنى عليها للمزرعة قام المتهم بضربها على رأسها بظهر سلاح نارى كان بحوزته، وشل المتهم الثانى حركة الضحية لتفارق الحياة.

6 - قام المتهمان بتقييد المجنى عليها بسلسلة وتشويه وجهها بمياه النار ودفنها داخل المزرعة.

7 - المتهم الأول حبس شريكه فى الجريمة داخل فيلا يمتلكها فشعر الشريك بالخوف فهرب وأبلغ عن الجريمة وحاول ابعاد الشبهة عنه ولكن التحقيقات أثبتت تورطه مع المتهم الأول.

8 - باشرت النيابة العامة التحقيق فى القضية بصدور بيان يوم 27 يونيو 2022.

9 - أمرت النيابة بالتصريح باستخراج جثة الضحية من داخل مكان دفنها فى مزرعة بطريق البدرشين.

10 - تم القبض على المتهم الأول يوم 30 يونيو 2022، أثناء اختبائه فى السويس.

11 - بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين أمرت النيابة العامة فى 7 يوليو 2022 بإحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.

12 - خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين اعترف المتهم ايمن حجاج زوج المجنى عليها أمام الجنايات بالجريمة يوم 20 يوليو 2022.



13 - أحيل المتهمون لفضيلة المفتى، يوم 16 أغسطس 2022، وفى 11 سبتمبر من نفس العام صدر حكم الإعدام

14 - أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهمين يوم 8 يوليو الجارى، ليصبح الحكم نهائى واجب النفاذ.

15 - انتهى الفصل الأخير فى القضية وسينفذ حكم الإعدام خلال الأيام القادمة.