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15 معلومة عن واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال بعد تأييد الإعدام على القتلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الأربعاء، 10 يوليو 2024 08:30 ص

سطرت محكمة النقض الكلمة الأخيرة، فى محاكمة زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه فى اتهامهما بقتلها، بعد تأييد حكم الإعدام الصادر ضدهما، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها.

1 - الجريمة حدثت فى شهر يونيو من عام 2022، بسبب خلافات بين المتهم أيمن حجاج وزوجته المجنى عليها.

2 - المتهم استعان بمقاول صديقه لتنفيذ الجريمة وبدأ التخطيط لذلك، فقام المتهم الأول باستأجار مزرعة فى طريق البدرشين لتنفيذ الجريمة داخلها.

3 - المتهم اشترى سلسلة حديدية وأدوات للحفر ومياه نار لتنفيذ جريمته.

4 - المتهم الأول استدرج زوجته من منطق أكتوبر للبدرشين واصطحبها فى سيارته بعد أن أوهمها بأنه اشترى مزرعة لها كهدية.

5 - بمجرد وصول المجنى عليها للمزرعة قام المتهم بضربها على رأسها بظهر سلاح نارى كان بحوزته، وشل المتهم الثانى حركة الضحية لتفارق الحياة.

6 - قام المتهمان بتقييد المجنى عليها بسلسلة وتشويه وجهها بمياه النار ودفنها داخل المزرعة.

7 - المتهم الأول حبس شريكه فى الجريمة داخل فيلا يمتلكها فشعر الشريك بالخوف فهرب وأبلغ عن الجريمة وحاول ابعاد الشبهة عنه ولكن التحقيقات أثبتت تورطه مع المتهم الأول.

8 - باشرت النيابة العامة التحقيق فى القضية بصدور بيان يوم 27 يونيو 2022.

9 - أمرت النيابة بالتصريح باستخراج جثة الضحية من داخل مكان دفنها فى مزرعة بطريق البدرشين.

10 - تم القبض على المتهم الأول يوم 30 يونيو 2022، أثناء اختبائه فى السويس.

11 - بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين أمرت النيابة العامة فى 7 يوليو 2022 بإحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.

12 - خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين اعترف المتهم ايمن حجاج زوج المجنى عليها أمام الجنايات بالجريمة يوم 20 يوليو 2022.


13 - أحيل المتهمون لفضيلة المفتى، يوم 16 أغسطس 2022، وفى 11 سبتمبر من نفس العام صدر حكم الإعدام

14 - أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد المتهمين يوم 8 يوليو الجارى، ليصبح الحكم نهائى واجب النفاذ.

15 - انتهى الفصل الأخير فى القضية وسينفذ حكم الإعدام خلال الأيام القادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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