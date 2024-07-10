شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على لجان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وذلك في سادس أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان علم النفس والاجتماع يتضمن 46 سؤالًا، بواقع سؤالين مقالى و44 سؤالا اختياريا من متعدد، ويتم توزيع درجات المادة بواقع 40 سؤالا بدرجة واحدة للأسئلة الاختيار من متعدد و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلى للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار فى هذه المادة 3 ساعات.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة يتضمن 46 سؤالًا منها 44 سؤالا اختياريًا من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤالا 18 سؤالا اختياريًا من متعدد وسؤالين مقالى.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا).

ويواصل الطلاب امتحاناتهم اليوم بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع، ويؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.