شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: الصادرات الزراعية تقترب من 5 ملايين طن ب 2,9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية من الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري والذي يشير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الاول من عام 2024 قد وصل الى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 الف طن عن العام السابق،

هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023،

وقال وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي

مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة اساسية لحركة الاقتصاد المصري و أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدى بالعملة الاجنبية .

وأضاف "فاروق" ان هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول الى 100 مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول 2030 ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة اساسية في الدخل القومي للدولة المصرية ،

ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للاسواق العالمية، واضاف بان الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الاسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد،

كما اضاف بانه على الرغم من وجود العديد من التحديات الاقليمية والدولية الا ان المنتج الزراعي المصري يغزو اكثر من 160 دولة لاكثر من 350 سلعة زراعية،

وأشار تقرير الحجر الزراعي الى أن اهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الاول بكمية تعدت 2 مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت 930 الف طن ، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو 131 الف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو 84 الف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت 72 الف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف 64 الف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت 37، 21 ، 16، 10 ، 9 الف طن على التوالي.

