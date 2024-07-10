شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف معظمها مرتين سنوياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأربعاء، 10 يوليو 2024 09:40 ص
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .
واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .
كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .
وأوضح سويلم أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير 4444 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك 2.650 على مصرف حجازه بمحافظة قنا ، كما تم نهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك 17.200 على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، كما أوشكت عملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان على الانتهاء بنسبة تنفيذ ٩٠% .
كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 100 متر بنسبة تنفيذ 60% ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٥% ، وتنفيذ عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بإدارة صرف دمياط بنسبة تنفيذ 70% ، والبدء فى تنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بإدارة صرف الاسماعيلية ، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك 2.00 على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بإدارة صرف جنوب المنيا ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم ) .
كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة 4 ونمرة 8 بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج ) .
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