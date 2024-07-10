شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يوليو 2024 لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط وتوفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 وتقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20) وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.