شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالشرقية ويستمع لآراء أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، حيث تفقد لجان معهد الصفوة النموذجي الابتدائي ومعهد الصفوة النموذجي والإعدادي والثانوي ولجنة معهد فتيات الزقازيق، وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء.

وبشر وكيل الأزهر الطلاب بنسب العينات العشوائية التي تم تصحيحها في المواد السابقة، وأنها جاءت مبشرة، مطالبا الطلاب بمزيد من الاجتهاد والتفوق، موضحا أننا نمر على الامتحانات ونرسل وفودا من المشيخة والقطاع؛ للوقوف على طلباتكم وأسئلتكم، كما أنها لتحقق العدالة بينكم، فلا يمكن أن يتساوى من اجتهد وذاكر بمن تقاعس وتكاسل، مؤكدا أن مجهودكم وتعبكم لن يضيع، وسنراعي ذلك خلال التصحيح، مشددا أنه لن نسمح بأي تقصير في التصحيح.

كما التقى عددا من أولياء الأمور بمنطقة الشرقية الأزهرية، للرد على تساؤلاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتي دارت في معظمها حول الامتحانات وبعد المسافة لبعض اللجان على الطلاب والتفاوت في صعوبة بعض الامتحانات، وغيرها من المقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات، والتي وعد فضيلته ببحثها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.



