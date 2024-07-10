شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة والمخلفات طريقين للاستثمار فى التحول للأخضر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر بمصر، يخصان الاستثمار البيئي، هما الطاقة المتجددة والمخلفات البلدية والالكترونية والزراعية.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الطريق الأول للتحول الاخضر، يكون من خلال أداء العمل التقليدى، فيما يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، وهو ما يمكن تمويله من خلال البنوك والقروض، ويتم فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى، من اجل تحقيق أهداف تلك المشروعات، أما الطريق الثانى يتعلق بعمل بزيادة الاستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية، وتعد استثمار غير تقليدية.

جدير بالذكر، أن هناك مجال أخر بدء الإهتمام به وهو استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة ، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية ، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء، والأقتصاد الحيوى

