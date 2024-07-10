شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 52817 طن بضائع العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة ، منها السفينة ( AMALIYA ) و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 169 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37957 طن تشمل : 11920 طن يوريا و 2950 طن مولاس و 2900 طن كسب فول صويا و 4880 طن كلينكر و 6680 طن اسمنت معبأ و 8627 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52817 طن تشمل : 8415 طن قمح و 4250 طن ذرة و 765 طن ابلاكاش و 10960 طن حديد و 9490 طن خردة و 6298 طن فول صويا و 7000 طن سكر و 5639 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1390 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2397 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47778 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128771 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2378 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة .