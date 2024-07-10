شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل الملحق التجارى بالسفارة الباكستانية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، ود. مريم رؤوف، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار، أسد خان أفريدي، الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية بجمهورية مصر العربية.



جانب من الإجتماع

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجال الدوائي كونه على رأس قائمة أولويات الجانب الباكستاني، كما تم شرح القواعد التنظيمية للأدوية والمستلزمات الطبية في مصر وفتح مجال التنسيق بين الجهات التنظيمية بين البلدين.

كما تم إجراء جولة بمعامل الهيئة، تم خلالها شرح الأجهزة المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، وشرح قدرات المعامل الرقابية.



جولة الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية بمعامل الهيئة

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدا على ريادتها الإقليمية والعالمية، ودعما للجهود الوطنية الرامية لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية.