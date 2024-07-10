شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: المنظمات الموالية للكيان الصـهيونى تروع المدافعين عن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مرصد الأزهر علي ما واجهته شركة طيران دلتا الأمريكية من حالة من الغضب والانتقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر عدد من مستخدمي الإنترنت "الموالين للكيان الصـهيوني" صورة أحد أفراد طاقم الطائرة وانتقدوه بشدة لارتدائه "دبوسًا" يحمل علم فلـسطين في أثناء عمله.

وللرد على الواقعة، قامت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" بتعقب مضيف الطائرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعلنت معلوماته الشخصية عبر صفحتها التي يُتابعها 315 ألف متابع على موقع "إكس".

جدير بالذكر، أن منظمة "أوقفوا معاداة السامية" لها سمعة سيئة فيما يتعلق بتعقب المجموعات والأفراد الذين ينتقدون الكيان الصـهيوني وهجومه اللاإنساني على قطاع غـزة. وقالت المنظمة في تغريدة لها: "يا شركة دلتا: هل أضفتم فلسطين كمسار سفر صيفي جديد؟".

وكانت شركة طيران دلتا الأمريكية قد واجهت هجومًا في شهر مايو المنصرم بعدما نشرت المنظمة ذاتها صورة أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يرتدي دبوسًا يحمل علم فلـسـطين، داعية الشركة إلى إلزام العاملين لديها بحدود معينة في أثناء ساعات العمل.

وردًا على هذه الواقعة وغيرها مما تابعه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف منذ بدء العدوان الصـهيـوني على غـزة، يطرح المرصد سؤالًا مفاده إلى متى يُصمت عنها! أليس ذلك ترهيبًا علنيًا وانتهاكًا للحقوق وافتئاتًا على الخصوصية؟ أم أن صفة الإرهاب باتت لصيقة -فحسب- بالإسلام وداعمي القضية الفلسطينية؟!



