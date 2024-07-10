عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة: المرحلة تتطلب عملًا متواصلًا وجهدًا مضاعفًا من أجل المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة غادة علي، عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من دراسة برنامج الحكومة الجديدة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام متتالية دون انقطاع؛ حتى في الإجازات الرسمية والأسبوعية، على أن يعرض التقرير على المجلس تنفيذًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 146 من الدستور المصري.

وأوضحت علي أن برنامج عمل الحكومة الجديدة جاء في مجلد يتكون من 300 صفحة تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين؛ مقسمة إلى محاور رئيسية هي حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وستتم دراستها خلال المدة الزمنية المقررة لإعداد التقرير الشامل وعرضه أمام الجلسة العامة، كاشفةً أن البرنامج يتضمن تفاصيل خطة عمل الحكومة الجديدة في ضوء تكليفات الرئيس السيسي ومخرجات الحوار الوطني.

وأكدت عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن هناك العديد من الأولويات في الفترة الحالية لا بد أن تعمل الحكومة عليها وفقًا لما هو مدرج في برنامجها؛ ومنها مواصلة خطة البناء والتنمية لما يرضي طموحات المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والانتهاء من مشكلات التيار الكهربائي والسيطرة بشدة على ارتفاع الأسعار وفرض الرقابة الفعالة على الأسواق بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدة قضايا وموضوعات تتعلق بالعمل على حماية الأمن القومي المصري.

وأشارت النائبة غادة علي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل المتواصل من الحكومة الجديدة، وتعاونًا واضحًا وصريحًا من المواطن الذي تحمل الكثير دعمًا لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن احتياجات المواطن ومشكلاته أولوية واضحة تعمل عليها الحكومة ويدعمها البرلمان ويراقب على تنفيذها، كما أن الحوار الوطني أثبت نجاحًا واضحًا، ولا بد أن يتوسع ويكون نموذجًا داخل كل قرية ومدينة ومحافظة؛ يتلقى مقترحات المواطنين ويعبر عن احتياجاتهم في شكل طلبات أو خطط أو طموحات تطرح على الحكومة.