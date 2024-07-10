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أبرز مستهدفات برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:23 م

عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.

ويتضمن برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية، والعمل على طرح منتجات جديدة استثمارات لمنتجات مصر السياحية، وتشجيع السياحة العربية، وحث القطاع الخاص على تصميم وطرح برامج تنافسية لتشجيع السياحة خاصة الخليجية

وتتضمن أيضا استمرار التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، والترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة والتعاون مع المنظمات الاقليمة والدولية، واستمرار التوسع في مشروعات صيانة وحماية الآثار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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