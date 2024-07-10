شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مستهدفات برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.

ويتضمن برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية، والعمل على طرح منتجات جديدة استثمارات لمنتجات مصر السياحية، وتشجيع السياحة العربية، وحث القطاع الخاص على تصميم وطرح برامج تنافسية لتشجيع السياحة خاصة الخليجية

وتتضمن أيضا استمرار التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، والترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة والتعاون مع المنظمات الاقليمة والدولية، واستمرار التوسع في مشروعات صيانة وحماية الآثار.