شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الفنية الزراعية: فضلت تخصص الصناعات الغذائية لأن له مستقبل والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة نورين مدحت، بمدرسة السلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان، علي مركز أول الجمهورية في شهادة الثانوية الفنية الزراعية، نظام 3 سنوات، تخصص فني صناعات غذائية بمجموع 571 درجة بنسبة 96.78%.

وقالت نورين مدحت لـ"الخليج 365"، إن فرحتها اليوم لا توصف بتوفيق الله، وتحقيق دعائها بالتفوق، لافتة أنها كانت طوال الفترة ماضية في قلق لانتظار النتيجة وتوقعها بأنها ضمن الأوائل.

وأكدت أنها اختارت تخصص صناعات غذائية، علي الثانوي العام، لأنه يناسب ميولها، كما انه تخصص مطلوب وله مستقبل في سوق العمل.

وأشارت إلى أنها ستلتحق بكلية الزراعة لاستكمال مشوار التفوق.

ومن جانبها هنأت فاطمة عبدالسلام مدير إدارة تعليم المزدوج، الطالبة نورين مدحت لتفوقها بالدبلوم الفني للزراعي، وأشارت إلى أن الشرقية تضم 24 مدرسة نظام تعليم مزدوج و5 مدارس تطبيقية، وأن المزدوج هو فرصة كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية، فهو فكرته تقوم على التعليم في بيئة العمل، أن الطالب يدرس المواد النظرية بالمدرسة لمدة يومين، وباقي الأسبوع ويتلقى التدريب في المصانع والمؤسسات الصناعية الكبيرة.