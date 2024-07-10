شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بنسبة نجاح 70.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

26 طالبا بقائمة أوائل الدبلومات الفنية 2024 والبنات يتفوقن

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية بالنصف الأول من 2024 وصلت لـ4.9 مليون طن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2024 بنسبة نجاح 70.9%

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة رؤية عمل الوزارة المرحلة المقبلة

وزير الخارجية: الرئيس السيسى وملك الأردن وجها بدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب

وزير العدل يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة

وزير المالية: الحكومة مهتمة بالأولويات والتعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء

الكهرباء تؤكد وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو وحل الأزمة نهاية 2024

وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان الثانوية العامة

‫وزارة الزراعة: متابعة منظومة مكافحة الآفات والرقابة على المبيدات بالمحافظات

وزارة العمل تتابع موقع حريق مركز للملابس الرياضية للوقوف على أسبابه بالدقهلية

وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة بلا مأوى