شكرا لقرائتكم خبر عن والد الأول بدبلوم الصناعى 3 سنوات بـ"99.7%": ماكنتش مصدق والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطالب ميشيل جوزيف نبيل عازر، ابن محافظة القاهرة، وذلك بعد حصوله على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث) تكنولوجيا تطبيقية، على مستوى الجمهورية، بنسبة 99.07%.

وعبر والد ميشيل الطالب بمدرسة الشهيد عمر مصطفى حسنى WE، عن سعادته البالغة لتفوق ابنه وتتويجه ضمن أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، قائلًا لـ"الخليج 365": "ما كنتش متوقع، ولحد دلوقتي مش مصدق، تفوقه وحصوله على المركز الأول كرم كبير من عند ربنا".

وتابع: "ميشيل دايمًا من المتفوقين والأوائل، وبيهتم بمتابعة ومذاكرة دروسه أولًا بأول وبمجهود مضاعف فترة الامتحانات، وكان من العشرة الأوائل على مستوى مدرسته في الشهادة الإعدادية"، مشيرًا إلى أنه ابن وحيد، رزقهم الله به بعد أربع سنوات زواج.

وأكد أن ميشيل بعد حصوله على الشهادة الإعدادية لم يفكر في الالتحاق بالثانوي العام، وكان لديه الرغبة في الالتحاق بالثانوي الفني، مشيرًا إلى أن بالرغم من إصرارهم عليه للاتحاق بالثانوي العام، كان متمسكًا بقراره ومصرًا على الاتحاق بالثانوي الفني.

وقال إن ميشيل كان معتمدًا على نفسه طوال العام الدراسي، دون أن يحصل على أي درس خصوصي في أي مادة، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر دروسه أولًا بأول بمعدل سبع ساعات يوميًا، وحريص على التفوق وحصد اعلى الدرجات ليحقق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).