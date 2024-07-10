شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على التعليم التجارى: "التحاقى بالثانوى الفنى قرارى وبهدى نجاحى لأسرتى" والان مع تفاصيل الخبر

حصلت الطالبة دعاء إبراهيم أحمد عبد النبي، ابنة محافظة الجيزة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس)، وذلك بحصولها على 98.40% بمجموع درجات 492 درجة.

وعبرت دعاء عن سعادتها لوجودها ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدة لـ"الخليج 365" سعيها طوال فترة الدراسة للتفوق وحصد أعلى الدرجات، قائلة: "أول ما سمعت الخبر عيطت، ذاكرت وتعبت وكنت متأكدة إن ربنا هيكرمني ويعوضني خير".

وأرجعت دعاء سر نجاحها لدعم وتشجيع والديها الدائم واهتمامها بمذاكرة دروسها أولًا بأول وتنظيمها للوقت: "التحاقي بـالثانوي الفني كان قرار مني، ما كنتش بضيع وقت أبدًا، وكنت بذاكر دروسي بانتظام، وباخد دروس خارجية في المواد اللي محتاجة فيها بس".

وأهدت دعاء نجاحها وتفوقها لأسرتها لدعمها وتشجيعهم لها وحرصهم الدائم على توفير المناخ الملائم وتوفير كل ما تحتاجه لتحقيق التفوق والنجاح وحصد أعلى الدرجات وتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة: "بهدي نجاحي لأهلي وأصحابي، ونصيحتي لكل الطلاب يهتموا بدروسهم ويذاكروا أول بأول ويعملوا اللي عليهم وربنا هيكرمهم".

واعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير، أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).