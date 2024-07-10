أبرزها "السكر والزيت".. "الغرف التجارية": تراجع 50% فى أسعار بعض السلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية جاء لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين و متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق المحلية.

وأضاف" الوكيل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن هناك انخفاضا وصل إلى 50% في أسعار بعض السلع الأساسية شائعة الاستخدام، مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة في شهري ديسمبر ويناير من أول العام الجاري.

وتابع قائلا: يأتي على رأس قائمة السلع المنخفضة؛ الزيت والسكر، حيث جاءت قيمة الانخفاض فيهما بنحو يقترب من 50% بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية مستمر في جهوده فى التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين للوصول إلى ضبط أسعار السلع واستقرار السوق وتراجع معدل التضخم.