شكرا لقرائتكم خبر عن الأول دبلوم الصنايع نظام 5 سنوات: أتمنى الالتحاق بكلية تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

قال سيلا يسري حسني، الأول علي مستوي الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، إنه تفاجئ عندما تم إبلاغه أنه الأول علي مستوي الجمهورية، وأنه شعر بالفرحة الكبيرة هو وأسرته بعد سماعهم لهذا الخبر.

وأضاف سيلا أنه من مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط، ويدرس بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، وأنه علي مدار سنوات دراسته حصل علي المركز الأول فى الصف الأول، والسابع في الصف الثاني ووفقنا الله سبحانه وتعالي هذا العام بان اكون الاول علي مستوي الجمهورية.

وأشار سيلا إلى أن له أخين هما جوناثان بالصف الأول الثانوي ويوسف بالمرحلة الإعدادية، موضحا أن الفضل في نجاحه يرجع لربنا اولا ثم لوالديه، حيث تعمل والدته معلمه ووالده محاسب بمستشفي ساحل سليم ،واهتما والداه بتعليمه واخوته منذ طفولتهما.

وعن استكمال مشوار التفوق قال سيلا، إنه يتمني الالتحاق بكلية التكنولوجيا it وهذا كان حلمه، حتي يفيد وطنه وأسرته بدراسته، وانه سيسعي جاهدا ان يكون من المتفوقين والاوائل بمرحلة التعليم الجامعى.