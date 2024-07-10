شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سياسات ببرنامج الحكومة لخلق مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

تنتهج الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال مجموعة من السياسات التى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك من خلال:

1- الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040.

2-الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2027/2026، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) في يونيو 2023.

3- تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية.

4- زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.

5- استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

6-التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الأمن.

7- التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.

8- إنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.



