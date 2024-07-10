شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سياسات ببرنامج الحكومة لخلق مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 10 يوليو 2024 07:29 م
تنتهج الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال مجموعة من السياسات التى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك من خلال:
1- الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040.
2-الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2027/2026، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) في يونيو 2023.
3- تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية.
4- زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
5- استكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
6-التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الأمن.
7- التوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
8- إنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.
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