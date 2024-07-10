"بكاء شديد وشاهد وحيد".. ماذا طلبت شيرين عبدالوهاب من النيابة بواقعة حسام حبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال الفنانة شيرين عبد الوهاب، في واقعة اتهام طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

وحضرت شيرين عبدالوهاب إلى مقر النيابة العامة رفقة فريق الدفاع الخاص بها وأحد الشهود.

وخلال التحقيقات طلبت من النيابة الاستماع لأقوال الشاهد كونه أحد الشهود على كواليس وملابسات الواقعة.

فيما دخلت شيرين عبد الوهاب في حالة من البكاء أمام جهات التحقيق، خلال الاستماع لها في البلاغ المقدم منها ضد طليقها حسام حبيب.

وقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، في وقت سابق تقريرًا طبيًا لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب، بالتعدي عليها وضربها.

وجاء في التقرير الطبي لـ "شيرين عبد الوهاب"، أنها مصابة بكدمة في العين وجرحين بالأنف والرأس وأنها مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

وفي وقت سابق، اصطحبت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، المطرب حسام حبيب لمقر الاستوديو محل واقعة التعدي على شيرين عبد الوهاب بمنطقة القاهرة الجديدة، لمعاينته، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لتفريغها.

وقال حسام حبيب أمام جهات التحقيق: "مش عارف ليه أسمي جه في الموضوع ودي خناقة أنا مش طرف فيها"، مشيرًا إلى أن خلافات بين شيرين عبد الوهاب وابنتها، سبب الواقعة بينما هو لم يكن طرفا فيها.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من المطربة شيرين عبد الوهاب، مفاده تعرضها لاعتداء من قبل طليقها حسام حبيب.