"فيديوهات خادشة وتحريض على الفجور".. قرار جديد ضد البلوجر "روكي أحمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق رفض استئناف البلوجر رقية أحمد المعروفة باسم "روكي أحمد"؛ على قرار حبسها 15 يومًا، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

وأمام جهات التحقيق، نفت البلوجر روكي أحمد، التهم الموجهة لها ومنها تسهيل الدعارة، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تعمل عارضة أزياء.

وأضافت البلوجر روكي أحمد أمام جهات التحقيق، أنها تعمل على إعلانات للمنتجات البشرة والأزياء عبر صفحتها وتقوم بعمل بث مباشر لتعليم الفتيات كيفية الاهتمام بأنفسهن والعناية ببشرتهن، قائلة: أنا عايزة أروح لأمي عشان عيانة وبتموت.

وفي وقت سابق، وجهت جهات التحقيق للبلوجر رقية أحمد الصافي، البالغة من العمر 30 سنة، والمشهورة بالبلوجر روكي أحمد" المقبوض عليها، 5 تهم متعلقة بالمحتوى المقدم منها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والتهم الموجهة للبلوجر روكي أحمد هي: التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات منافية للآداب، وخدش الحياء، والتحريض على الفسق والفجور، والتأثير السلبي على بعض الشباب.