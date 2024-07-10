تحرش بقاصرات التجمع.. قرار جديد من النيابة ضد مدرب "الكيك بوكسنج"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس "أ.ز" مدرب "كيك بوكسينج" 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات أثناء تدريبهن في منطقة التجمع الخامس.

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي عن مفاجأة جديدة بواقعة اتهام مدرب "كيك بوكسنج" بالتحرش جنسيًا بفتايات قاصرات وملامسة أجزاء من أجسادهن أثناء تدريبهن على رياضة "الكيك بوكسينج" داخل صالة جيم شهيرة بالتجمع الخامس.

وعرضت النيابة "ج.ع" على عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمصلحة الطب الشرعي، وذلك لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لأذى جنسي من عدمه وعما إذا كانت بكر أم ثيب، وتبين بمناظرتها أنها بصحة جيدة وتامة الوعي والإدراك لمن في سنها وذلك بعد أخذ بصمات منها.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أنه بفحص المجني عليها "ج.ع" موضعيا تبين أن أنسجة الفخذين خالية من أي آثار إصابية وغشاء البكارة سليم وخال من التمزقات.

وأوضح التقرير الطبي، أن أنسجة "ج.ع" الأليتين خالية من أي آثار إصابية والانعكاس الشرجي بحالة طبيعية وأنسجة "الشرج" خالية من التمزقات.

وبفحص عموم جسد المجني عليها لم يتبين ثمة آثار إصابية معاصرة لتاريخ الواقعة حال الكشف الطبي الشرعي عليها.

بدورها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرب بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات يتهمون فيه المدرب بالتحرش بها، وقال أهل الفتاة في البلاغ إن المدرب "أ. ز" الشهير بـ"زاك"، قام بالتحرش بإبنتهم وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب.

فيما كشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن، حسبما ورد في التحريات.

وأكدت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق، أن المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.