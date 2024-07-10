"بيطلعلها الشقة وجوزها في الشغل".. ليلة مقتل موظف على يد زوجته وعشيقها وتقطيعه في 10 أكياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدتها مدينة بدر، حينما اتفقت ربة منزل مع عشيقها لإنهاء حياة زوجها بطريقة مروعة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل مقتل موظف على يد زوجته وعشيقها في يناير الماضي، بمدينة بدر.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما ذكرت الأجهزة الأمنية تلقيها بلاغا من ربة منزل، تدعي فيه اختفاء زوجها المريض النفسي.

وبعمل التحريات، انكشفت خيوط الجريمة، وتبين أن المبلغة قتلت زوجها بمعاونة عشيقها الذي تجمعه صلة قرابة بالمجني عليه.

المتهمة بدورها كانت تستغل خروج زوجها للعمل وتستقبل في غيابه عشيقها، وتخمرت في ذهنيهما التخلص من الزوج ليخلو الجو لهما.

وفي يوم الجريمة، دست المتهمة منوما لزوجها في الشاي، واستدعت عشيقها، وانهالا ضربا على رأسه بعصا خشبية فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعدها، قطعت الجانية جثة زوجها إربا إربا وزعتها على 10 أكياس، ومن ثم أبلغت الشرطة باختفائه وأنه يعاني من مرض نفسي. لكن عقب التشكك في كون الزوجة وراء ارتكاب الجريمة جرى اتخاذ اللازم لضبطها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة وعشيقها، وأحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم بحقهما.