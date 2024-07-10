لميس الحديدي: ننتظر استقالة باقى الوزراء والمسئولين التنفيذيين من مواقع عملهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن شكرها لبعض الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم من الأماكن التي كانوا يعملون بها قبل تكليفهم بحقائب وزارية.

وقالت:"شكرا لمن احترم قانون منع تضارب المصالح، وشكرًا لمن احترم الناس والمنصب ودرء الشبهات".

وأضافت "الحديدي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس": ما زلنا فى انتظار تحرك مماثل من باقى الوزراء والمسئولين التنفيذيين الذين لديهم مواقع مشابهة.

وأوضحت أن القانون يطبق على الجميع ولا يستثنى أحدًا.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، وجهت رسالة شكر إلى الوزراء الذين استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا يعكس احترامًا للمنصب، والقانون، وحقوق الناس، ولقانون منع تضارب المصالح والشفافية قبل كل شيء.

وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها على قناة "أون تي في"، أنه كان هناك عدد من الوزراء في القطاع الخاص أو كانوا يمتلكون عمل متقاطع مع القطاع الخاص أو أعضاء في شركات من القطاع الخاص، وهو ما يمنعه قانون منع تضارب المصالح، حيث يمنع أي شخص في موقع تنفيذي أن يكون عضوًا في هذه الشركات، نظرًا لوجود شبهات وتضارب في المصالح.

وأشارت إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، ومحمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، قدموا استقالاتهم من الشركات التي يعملون بها.

اقرأ أيضًا:

من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ

الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024